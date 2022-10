Cina, Xi Jinping rieletto presidente al terzo mandato: confermato leader del partito comunista

Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato segretario generale del Partito Comunista Cinese per il terzo mandato. L'elezione avvenuta durante la prima sessione plenaria del Comitato Centrale del partito che ha votato per la conferma del leader alla guida del Pcc per altri cinque anni.

Il presidente Xi Jinping, assicuratosi un inedito e storico terzo mandato alla guida del Pcc in Cina, ha incontrato al termine della plenaria del XX Comitato centrale i media cinesi e internazionali. «Lasciatemi introdurre i compagni del nuovo Comitato permanente», ha detto Xi nella Golden Hall della Grande sala del popolo dove era stata allestita una pedata per la sfilata dei sette leader e un podio dal quale Xi ha tenuto un breve discorso. Il boss del partito di Shanghai, Li Qiang, è il nuovo numero due malgrado la disastrosa gestione della crisi del Covid: nelle attese a diventare il premier alla sessione del parlamento di marzo 2023.