​​Cinese si vendica pagando una multa con 140 chili di monete | Video

Un tribunale cinese ha imposto a una donna il pagamento di una multa equivalente a circa 760 euro e lei, arrabbiata, ha adempiuto all'incombenza, portando in tribunale per vendicarsi una scatola con 60.000 monete del peso di quasi 140 chili, come riportato dal sito web della Corte della provincia cinese della regione di Guangxi.

Il video dell'insolito pagamento

La giovane donna, identificata come Mo, ha detto allo staff del tribunale di interpellare l'addetto ai pagamenti affinché raccogliesse le monete. Tuttavia, il giudice le ha ordinato di riprendersi le monete e di adempiere al pagamento della multa tramite bonifico bancario.

