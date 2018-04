Martin Luther King: cinquant'anni fa moriva il mito

Mercoledì 4 Aprile 2018, 16:25 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 16:25

NEW YORK - Cinquant’anni fa moriva il mito.È il 4 aprile del 1968, la scena è quella del Lorraine Motel di Memphis. Una camera del secondo piano, la 306, sempre la stessa. Il letto sfatto e una valigia ancora da aprire. Martin Luther King varca la soglia della porta, si affaccia dal balcone e chiede ad un sassofonista che lo aspetta nel cortile di suonare per lui “Take My Hand, Precious Lord” di Elvis Presley. Dall’altro lato della strada un uomo appostato nel bagno di una stanza fatiscente imbraccia il suo fucile di precisione e prende la mira: sono le 18:01. Il sangue, i soccorsi, il St.Joseph’s Hospital. Un’ora dopo l’icona dell’America nera si spegne, ma non finisce.Le parole dell’attivista e Premio Nobel per la Pace, infatti, non smettono di riecheggiare tra le menti, i volti e la politica di questo Paese. E, mai come adesso, assumono una rilevanza ed un peso ancor più particolare. Adesso che alla Casa Bianca c’è Donald Trump.È finito il tempo della segregazione razziale, del diritto di voto negato, delle condizioni folli dei lavoratori e nello specifico degli operai di colore.È finito il tempo dell’attivismo di piazza, perlomeno per come lo si intendeva allora. Per la veemenza che lo ha caratterizzato negli anni precedenti e successivi all’assassinio del reverendo King.È finito un ciclo drammatico, grazie anche al sigillo del volto di un presidente come Barack Obama.Non è finito, però, il razzismo che serpeggia in seno alla realtà statunitense. Soprattutto nelle roccaforti più conservatrici, ma anche in ambienti diversi e insospettabili. Una società al tempo stesso simbolo dell’integrazione migliore, ma tecnicamente costruita sul pregiudizio della razza.Un rebus culturale difficile da risolvere, a giudicare anche dalla breccia economico-sociale che continua ad allontanare bianchi e neri.Tristezza da un lato. E speranza dall’altro. La speranza di un sogno di uguaglianza.«I have a Dream…»