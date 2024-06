Ciotti chiude la sede con il lucchetto, l'ufficio politico si riunisce a 500 metri e lo espelle: il video

Chiusa con un lucchetto per ordine del presidente Eric Ciotti la sede dei Républicains, un ufficio esecutivo straordinario del partito si sta riunendo, nonostante tutte le opposizioni di Ciotti, al Museo Sociale, un centro di ricerca che sorge a 500 metri dalla sede del partito. Fra i primi ad arrivare sul posto, ci sono alcuni alti dirigenti del partito, da Valérie Pecresse a Gérard Larcher, a Laurent Wauquiez. Il deputato Aurélien Pradié, fra i più agguerriti al punto da invocare, stamattina, un'evacuazione di forza di Ciotti dal suo ufficio, ha dichiarato che «non c'è più niente di normale» in questa situazione: «abbiamo fino a domenica per la commissione di investitura - ha aggiunto - chiameremo tutti un'ambulanza, anche Jordan Bardella, per farlo uscire da quell'ufficio». «Non c'è posto per i traditori, per i golpisti» ha detto da parte sua la presidente della regione Ile-de-France, Valérie Pecresse. Per Xavier Bertrand, Ciotti «non ha il senso dell'onore, ma quello del tradimento. E abbiamo capito che non ha neppure il senso del coraggio».

La decisione

L'ufficio politico di Les Républicains ha deciso «all'unanimità" l'espulsione dal partito di Eric Ciotti.

Annie Genevard, secrétaire générale de Les Républicains, rouvre le siège du parti après l’exclusion de Éric Ciotti lors d’un bureau politique. pic.twitter.com/tSjMRG7zpo — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) June 12, 2024

Il voto

L'espulsione di Ciotti è stata votata all'unanimità dall'ufficio politico dei Républicains, alla cui riunione il presidente estromesso non ha partecipato. La guida del movimento erede dei gollisti è stata affidata ad interim alla segretaria generale Annie Genevard e al capolista alle europee, François-Xavier, si legge nel comunicato ufficiale. «I Républicains presenteranno candidati ai francesi nella chiarezza e nell'indipendenza» per le elezioni legislative, ha detto la Genevard al termine della riunione, mentre la Commissione nazionale per le investiture "è stata confermata nella sua forma attuale», precisa il comunicato

Après plusieurs sommations, c’est finalement Valérie Pécresse qui arrive au siège LR pour y déloger Éric Ciotti. Exit le GIGN. pic.twitter.com/cXZZPuIrvJ — Charlotte Rocher🎗️ (@ChaRocher) June 12, 2024

La replica

«Sono e resto il presidente della nostra formazione politica». Così Eric Citotti replica, su X, al comunicato con cui l'ufficio politico di Les Republicains ha annunciato la sua espulsione dal partito per aver annunciato un accordo con Rassemblement National in vista delle elezioni del 30 giugno. Nel post Ciotti afferma che «la riunione organizzata questo pomeriggio si è svolta in flagrante violazione del nostro statuto. Nessuna decisione presa in questa riunione ha conseguenze legali - ha aggiunto - può avere conseguenze penali». «Sono e rimango il presidente del nostro partito politico, eletto dai membri», ribadisce Ciotti.