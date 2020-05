​Circa 900 lavoratori di un'azienda americana risultano positivi al coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'azienda alimentare americanaha riferito, secondo quanto riportato da wishtv.com, che 890 dei 2.200 dipendenti che sono impegnati in un impianto dove si produce carne sono risultati positivi al covid-19 Questi operai lavorano nello stabilimento dello stato dell'Indiana, tuttavia, secondo alcuni media locali, ci sarebbero altre sedi della stessa azienda dove ci sarebbero altri focolai del virus.A questo proposito, il presidente della società, Dean Banks, ha spiegato che stanno lavorando con una società di servizi clinici per garantire che il virus non si diffonda ulteriormente nelle strutture in cui è stato rilevato.