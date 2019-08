In ospedale per un'operazione alla vescica, i medici si sbagliano e lo circoncidono

Martedì 6 Agosto 2019, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 06-08-2019 17:04

Entra in ospedale per un intervento allae ne esce con una. Uncostato circa 20mila sterline di rimborso (poco più di 21mila euro) dato a un 70enne,, che ha subito l'intervento alla Royal Infirmary di Leicester, nel Regno Unito Per una confusione nella documentazione, infatti, sembra sia stato fatto l'intervento di un altro. L'uomo doveva essere sottoposto a una cistoscopia e a iniezioni di Botox nella parete vescicale per ridurre l'incontinenza urinaria.«Sono andato in sala operatoria per un po' di Botox e alla fine mi hanno circonciso», ha raccontato l'uomo, stando a quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian «Non sapevano cosa dire quando hanno scoperto di averlo fatto, hanno detto che non potevano rimandarmi in reparto e avevano bisogno di parlarmi», ha aggiunto.Brazier non si stava rendendo conto della diversa operazione perché si era messo a chiacchierare con le infermiere.A confermare l'errore sanitario è stato Andrew Furlong, direttore medico degli ospedali dell'Università di Leicester. «Rimaniamo profondamente e sinceramente dispiaciuti per questo errore - ha detto - Vorrei cogliere l'occasione per scusarmi ancora una volta. Sebbene il denaro non possa mai annullare ciò che è successo, speriamo che questo pagamento fornisca un risarcimento», ha aggiunto.