Cisgiordania, ucciso a coltellate un soldato israeliano: la Jihad islamica esulta

Giovedì 8 Agosto 2019, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 14:02

Unè stato ucciso la scorsa notte mentre presso l'insediamento di Migdal Oz, un paese vicino a, in Cisgiordania . La radio militare ha riferito che l'uomo è stato pugnalato ripetutamente da attentatori che si sono poi dati alla fuga. L'esercito non ha dubbi che si tratti di une conduce estese ricerche, nel timore che essi possano colpire ancora.Si tratta - ha aggiunto il portavoce - di uno studente di collegio rabbinico, di 18 anni, inquadrato nelle forze armate. Tuttavia, secondo la radio militare, ancora non era stato addestrato. A quanto pare non era armato. L'esercito sta verificando la possibilità che sia stato rapito e poi ucciso in un posto diverso.La«si felicita» dell'uccisione di un soldato israeliano in Cisgiordania: lo ha detto a Gaza il portavoce della organizzazione, Daud Shihab. Secondo la Jihad islamica, «si è trattato di una operazione ardita» che inoltre costituisce un messaggio di incoraggiamento «per i palestinesi prigionieri di Israele». Questo appare un riferimento a voci, ancora non confermate, secondo cui in una fase iniziale gli assalitori del soldato abbiano tentato di rapirlo per scambiarlo con detenuti palestinesi.L'attentato odierno «è una risposta potente ai progetti israeliani di annessione della Cisgiordania occupata»: lo affermacommentando la uccisione di un soldato israeliano, che peraltro ancora non è stata rivendicata. «Israele non è riuscito a soffocare la resistenza, ed è fallita la sua cooperazione di sicurezza con l'Autorità nazionale palestinese». Hamas si è augurato che la 'intifadà prosegua senza sosta «fino alla rimozione dellaoccupazione e alla espulsione dei coloni».