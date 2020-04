Città brasiliana riapre i negozi e i casi di coronavirus aumentano del 185%

📍 Situação do #Coronavírus na cidade de Blumenau em 28/04/2020. pic.twitter.com/9nYO6l7wlC — Mário Hildebrandt (@mariohildebrand) April 28, 2020

Copy CodeLa città brasiliana didello stato di Santa Catarina, ha visto un aumento più che doppio dei casi di coronavirus in sole due settimane, dopo che le autorità municipali hanno deciso di riaprire tutte le attività commerciali, secondo quanto raccontato dal quotidiano O Globo.Il 13 aprile, quando le autorità del distretto hanno adottato la misura, erano stati segnalati in totale 68 casi. Il 28 dello stesso mese i casi registrati erano 194, il che equivale a un incremento del 185% dei contagi.Il notevole aumento si sarebbe verificato a causa del decreto che ha consentito la riapertura delle attività commerciali, nonostante l'obbligo di seguire alcune misure di contenimento del contagio come: il divieto da parte dei clienti di provare la merce o l'obbligo di indossare protezioni per il viso per tutti i commercianti e i dipendenti.Secondo il consiglio comunale guidato dal prefetto Mario Hildebrandt, l'aumento delle infezioni è stato causato in parte dalla riapertura delle attività, ma l'alto numero dei contagi è anche da rintracciare nell'aumento del numero dei test effettuati. Nonostante tutto, nel distretto al momento non ci sono stati decessi.Come riportato dalla stampa locale, da quando è stata implementata la misura, ci sono state folle nei centri commerciali della città e molte persone sono entrate nei negozi senza mascherina, un elemento il cui uso è obbligatorio nello stato di Santa Catarina.Dall'apparizione del primo caso in Brasile, il governo nazionale di Jair Bolsonaro ha deciso di dare la priorità all'economia, supportando tutte le attività nonostante la pandemia. Il presidente ha quindi deciso di non seguire le raccomandazioni delle organizzazioni sanitarie internazionali sulla necessità di mantenere la popolazione isolata per evitare la diffusione del virus.