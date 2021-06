Città dell'Indonesia distribuisce polli a chi si fa vaccinare contro il Covid

Una città dell'Indonesia ha deciso di incoraggiare la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in un modo insolito: a ogni dose somministrata viene regalato un pollo vivo.

Il Paese ha segnalato una bassa adesione alla vaccinazione tra la popolazione anziana, che si dice timorosa dell'iniezione, però l'idea della città di Cianjur a 100 km da Jakarta, sembra dare già i suoi primi frutti.

«Le persone anziane non vogliono essere vaccinate per una serie di motivi», ha dichiarato il capo della polizia locale Galih Aprian in un'intervista alla Reuters.

Le autorità della città hanno quindi deciso di coinvolgere maggiormente la popolazione e in cambio di ogni vaccinazione effettuata hanno deciso di donare un pollo, in un paese dove quasi il 10% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, secondo quanto afferma la Asian Development Bank.

Con questa iniziativa, le autorità regionali pensano di riuscire a incoraggiare le persone a vaccinarsi, poiché a quasi sei mesi dall'inizio della campagna di immunizzazione nel Paese sono acora molto restii a accettare di sottoporsi al vaccino.

Un'altra preoccupazione tra gli abitanti del Paese a maggioranza musulmana è che l'agente immunizzante sia halal, ovvero consentito dall'Islam.

L'Indonesia è il 4° Paese più popoloso al mondo, con più di 270 milioni di abitanti, ma finora è riuscita a vaccinare solo il 5% della sua popolazione, circa 9 milioni.

Nelle ultime 24 ore, il Paese ha registrato quasi 2 milioni di casi confermati della malattia e 53.000 decessi per complicanze del Covid-19.