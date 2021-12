Pedicure con strumenti non disinfettati: amputata la gamba della cliente. Il centro estetico dovrà risarcirla

Ritrovarsi senza una gamba per una pedicure fatta male. E' successo a Clara Shellman, una donna di Tampa (Stati Uniti), che sarà risarcita 1,75 milioni di dollari dal centro di bellezza che nel 2018 le ha provocato un'infezione che le è costata l'amputazione.

Il centro estetico è stato accusato di inadempienza riguardo pulizia ed igiene. L'operatrice che ha effettuato la pedicure non aveva infatti sterilizzato gli strumenti. Un errore che ha provocato un'infezione all'alluce della donna. Ne è seguito un lungo calvario, che è poi terminato con l'intervento chirurgico.

Pedicure infetta, Clara Shellman perde la gamba

L'infezione è nata da un piccolo taglio durante la pedicure, procurato da uno strumento non disinfettato. L’infezione poi si è diffusa rapidamente a causa di una malattia arteriosa di cui Clara Shellman già soffriva. «Anche se nessuna somma di denaro può davvero compensare una ferita così grave, siamo felici che questo accordo possa risarcire almeno in parte la sofferenza» hanno spiegato gli avvocati della donna. I legali hanno trovato l'accordo extragiudiziale per chiudere la causa.