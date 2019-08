Ecco la classifica delle città più sicure del mondo: sul podio Tokyo, Singapore e Osaka

Sabato 31 Agosto 2019, 16:11

The Economist ha pubblicato l'indice Safe Cities del 2019, una classifica stilata ogni due anni dalla prestigiosa rivista per valutare la sicurezza di 60 città in tutto il mondo.L'indice deriva dalla media dei punteggi assegnati a ciascuna città in base a quattro elementi: sicurezza digitale, sicurezza delle infrastrutture, sicurezza sanitaria e sicurezza personale.Il settore sanitario prende in considerazione aspetti quali politiche ambientali, copertura dei servizi medici e qualità dell'aria, dell'acqua e degli alimenti. Le infrastrutture, invece, vengono calcolate sulla base di fattori quali la disponibilità dei trasporti pubblici, la qualità delle abitazioni e la gestione delle catastrofi, mentre il campo della sicurezza personale tiene conto di aspetti quali l'efficacia del sistema giudiziario, la copertura della polizia e la stabilità politica. In ultimo, il settore della sicurezza digitale considera il livello di accesso a Internet, la probabilità di attacchi informatici e altre politiche sulla privacy online.Le prime 10 città nella classifica generale di Safe Cities 2019 sono:1. Tokyo, Giappone2. Singapore3. Osaka, Giappone4. Amsterdam, Paesi Bassi5. Sydney, Australia6. Toronto, Canada7. Washington DC, Usa8. Copenaghen, Danimarca8. Seul, Corea del Sud10. Melbourne, AustraliaIl podio è lo stesso di due anni fa: Tokyo prima, Singapore seconda e Osaka terza.Milano e Roma, le due città italiane in classifica, sono lontane dai primi posti, ma comunque segnalano un indice positivo, posizionandosi rispettivamente alla 29esima e alla 30esima posizione.