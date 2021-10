Cleo Smith, bimba di 4 anni scomparsa in un campeggio: era in tenda con i genitori

Cleo Smith, una bimba di 4 anni, è scomparsa in Australia da un campeggio dove si trovava in vacanza con la mamma e il papà. A diffondere la foto è stata direttamente la polizia australiana, per aiutare le ricerche: la famiglia si trovava vicino a Macleod, nell'Australia occidentale. Cleo si sarebbe addormentata con loro nella tenda, ma quando si sono svegliati poco dopo le 6 del mattino, la figlia non c'era più. Insieme a lei sparito anche il sacco a pelo, che rende improbabile un allontanamento volontario.

Nella foto diffusa dalla polizia, Cleo ha due codini e una canottiera bianca con un cuore dorato. L'immagine della bimba sorridente ha fatto immediatamente il giro di tutto il mondo. Dopo quattro giorni di ricerche la polizia ha espresso «serie preoccupazioni» per le sue sorti.

«Cleo è stata vista l'ultima volta all'1:30 di sabato 16 ottobre 2021, in una tenda nel campeggio Blowholes a Macleod (50 km a nord di Carnarvon) - si legge nella nota diffusa dalla polizia -. È stata vista per l'ultima volta dormire in un sacco a pelo rosso e nero e indossava una tutina intera rosa/viola con un motivo blu e giallo. Cleo ha i capelli biondo miele e gli occhi nocciola. Ci sono serie preoccupazioni per la sicurezza di Cleo. La polizia di Western Australia, con l'assistenza del personale SES, droni e aerei, continua a perquisire la zona».