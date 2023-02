Cliente espulso dal bowling spara con il fucile e ferisce sette persone

Un banale alterco è alla base di una sparatoria che è avvenuta in un bowling di Fafe, Portogallo.

Dopo una discussione, un cliente è stato condotto fuori dalla sicurezza del locale. In quel momento, come racconta la stampa locale, il cliente avrebbe detto che li avrebbe uccisi. Infatti, si è recato a casa, a pochi chilometri dal locale, ed è tornato mezz'ora dopo armato.

In quel momento l'uomo, di circa 40 anni, ha tentato di rientrare nel locale e il personale ha cercato di fermarlo. Nella confusione, è partito un colpo contro una vetrata, che ha provocato schegge che hanno finito per colpire una decina di persone, tra clienti e dipendenti. Sette persone sono finite in ospedale con ferite lievi.

Da quanto ha raccontato JN, quest'uomo non è un cliente abituale e questo è stato un caso sporadico. Le immagini della videosorveglianza hanno consentito immediatamente l'identificazione dell'indagato, che è stato trattenuto dalle guardie giurate e poi fermato dalla polizia. L'uomo, si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Dovrà comparire davanti al Gip quando sarà dimesso dall'ospedale.