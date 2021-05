Clima: la corsa delle superpotenze al taglio delle emissioni non basta

L’ambiziosa corsa delle superpotenze al taglio delle emissioni di gas serra, annunciata in occasione del summit sul clima ospitato dall’amministrazione Biden nel mese di aprile, ha destato l’attenzione mondiale. Ma, per gli esperti, potrebbe non essere ancora sufficiente a placare la “febbre” del pianeta. Secondo il Climate action tracker di Climate Analytics e del New Climate Institute, qualora i governi rispettassero gli impegni appena...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati