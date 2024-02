Cocaina rosa nella lattina della bibita energetica, ragazzo di 14 anni morto avvelenato. L'ipotesi: scherzo per un video social

Un gioco finito in tragedia, questa l'agghiacciante ipotesi dietro la morte per avvelenamento di un ragazzo di 14 anni che aveva bevuto una lattina di energy drink nella quale erano stati aggiunti due grammi di "cocaina rosa" o "tusi", una droga composta da una miscela di sostanze come la ketamina. Secondo le autorità, il giovane sarebbe morto dopo essere rimsto vittima di uno scherzo crudele organizzato da alcuni coetanei conosciuti su Instagram e che aveva incontrato di persona per la prima volta nella serata di venerdì.

I genitori del 14enne hanno presentato una denuncia alla Polizia di Stato, che sta indagando sull'accaduto con l'ipotesi di omicidio.

Il video sui social

I fatti sono accaduti intorno alle undici di sera di venerdì scorso nei pressi della stazione della metropolitana Los Espardales di Getafe (Madrid), quando il ragazzo e due amici si sono incontrati con altri giovani conosciuti su Instagram.

A quanto pare questi ragazzi avrebbero messo due grammi di 'tusi' in una lattina senza che il minore e i suoi amici se ne accorgessero. Successivamente, gli sconosciuti sono fuggiti attraverso la metropolitana e hanno pubblicato sui social network un video, poi eliminato, in cui raccontavano la loro "impresa" e prendevano in giro la vittima. Il ragazzo è morto nel giro di pochi minuti, avvelenato dal mix letale di droghe.