Cocaina tagliata male a Buenos Aires: almeno 20 morti e 74 ricoverati

In Argentina, nel sobborgo popolare di Tres de Febrero a Loma Hermosa, città nella provincia di Buenos Aires, sono almeno 20 le persone decedute per aver assunto cocaina tagliata male. 74 i ricoverati, in 8 ospedali diversi e tutti in condizioni gravissime. I sintomi variano da convulsioni ad attacchi cardiaci. Secondo la polizia, la droga è stata tagliata con una sostanza tossica.

Il ministro della Sicurezza della provincia di Buenos Aires Sergio Berni ha lanciato un appello ai media, presso l'emittente televisivo Telefe: «Chiunque abbia acquistato droga nelle ultime 24 ore deve buttarla». L'allarme è arrivato mercoledì mattina, a seguito di molteplici richieste di aiuto e segnalazioni di persone morte. Secondo gli investigatori, il numero dei ricoverati potrebbe crescere, così come quello dell vittime.