Australia: coccodrillo attacca un 33enne che fa snorkelling, morso alla testa

Stava esplorando un'isoletta quando un coccodrillo è sbucato dal nulla e lo ha attaccato. Il trentatrenne è stato portato d'urgenza in ospedale con una brutta ferita alla testa. Ma è stato estremamente fortunato: secondo i medici sopravviverà.

Leggi anche > Ragazzino scompare durante la raccolta delle lumache: i resti ritrovati nello stomaco di un coccodrillo



Il 33enne australiano si trovava nelle acque della cosiddettauna sorta di santuario per i coccodrilli. Sull'isola si trova anche un resort di lusso. Nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre, stava facendo snorkeling nelle acque profonde a 50 metri dalla costa. Dei testimoni si son accorti immediatamente dell'attacco, chiamando i soccorsi. L'uomo ha ricevuto le prime cure sulla spiaggia, prima di venir trasportato all'ospedale. Secondo quanto dichiarato alla stampa locale da un portavoce, non è in pericolo di vita.

Anche dall'ospedale hanno sottolineato l'estrema fortuna del trentatreenne. Non sono in tanti a ricevere un morso tra capo e collo da un coccodrillo e poi sopravvivere per raccontarlo. Un portavoce dell'elisoccorso australiano ha infatti spiegato che, per quanto gli attacchi di coccodrilli siano molto rari, spesso sono letali per la loro stazza e potenza.

Ultimo aggiornamento: 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA