Coccodrillo divora un bambino sotto gli occhi del padre: orrore in un fiume in Indonesia

Un coccodrillo ha ucciso un bambino di otto anni in Indonesia . Lo ha riferito un funzionario locale dell'Agenzia per la ricerca ed il soccorso, secondo il quale il bambino stava nuotando insieme al suo fratellino sotto gli occhi del padre quando è stato attaccato e ingoiato vivo. La tragedia è avvenuta nella provincia indonesiana del Kalimantan Orientale. Il padre ha tentato di intervenire, ma il grosso rettile, lungo sei metri, è scappato senza dargli possibilità di salvare il figlio. «Ha inseguito il coccodrillo e lo ha colpito a mani nude, ma non è riuscito a stargli dietro», ha affermato il funzionario. L'animale è stato poi catturato. Un video postato su YouTube mostra alcune persone estrarre il cadavere di un bimbo dallo stomaco di un coccodrillo sotto gli occhi dei familiari in lacrime.

APPROFONDIMENTI FLORIDA Coccodrillo ingoia una scarpa e rischia di soffocare (ma arriva un... AUSTRALIA Coccodrillo lo morde alla testa mentre fa snorkeling: 33enne salvo... LA STORIA Bimba di 4 anni scopre impronta di dinosauro di 220 milioni di anni...

Coccodrillo di quattro metri ucciso dopo aver divorato un pescatore in Australia

Un garçon de huit ans avalé par un crocodile en Indonésie: Un garçon de huit ans a été tué par un crocodile alors qu’il nageait dans une rivière dans la province de Kalimantan, en Indonésie, ont indiqué les autorités locales vendredi. https://t.co/i5MhEstHjM — 7sur7 (@7sur7) March 5, 2021

Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA