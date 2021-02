Coccodrillo di quattro metri divora un pescatore: catturato e ucciso

Un coccodrillo di quattro metri di lunghezza, che sarebbe la causa della morte di un pescatore scomparso nelle coste del Queensland, è stato catturato e ucciso.

La polizia e la forestale australiana ha ritrovato i resti del sessantanovenne scomparso mentre era a pesca nell'isola di Hinchinbrook. La moglie aveva chiamato la polizia, dopo che ogni tentativo di contattarlo via radio era risultato inutile.

La sua barca è stata ritrovata danneggiata e rovesciata vicino a Gayundah Creek, in questa isola che si trova tra Cairns and Townsville, nella regione tropicale dell'Australia. La natura dell'incidente era tale che "quasi sicuramente" era da imputarsi al'attacco di un coccodrillo. Proprio vicino alla barca, gli agenti hanno ritrovato un rettile di quattro metri, che è stato catturato, e quindi soppresso.

BREAKING: We have euthanised a four-metre crocodile that wildlife officers located near where the damaged vessel of a man missing near Hinchinbrook Island was found. The animal has been transported to the mainland where a necropsy will be conducted. @QldPolice pic.twitter.com/iizEDIgn8H

— Queensland Environment (@QldEnvironment) February 13, 2021