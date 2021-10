Morto Colin Powell, fu il primo segretario di stato Usa di colore: «Complicazioni da Covid»

È morto Colin Powell, il primo segretario di stato americano nero la cui leadership in diverse amministrazioni repubblicane ha contribuito a plasmare la politica estera americana negli ultimi anni del 20esimo secolo e nei primi anni del 21esimo. Il decesso, secondo quanto riporta la Cnn, sarebbe dovuto a complicazioni da Covid-19. Aveva 84 anni.

Colin Powell, l'addio della famiglia su Facebook

«Il generale Colin L. Powell, ex segretario di Stato degli Stati Uniti e presidente del Joint Chiefs of Staff, è morto questa mattina a causa di complicazioni dovute al Covid 19», ha scritto la famiglia Powell su Facebook. «Abbiamo perso un marito, un padre, un nonno e un grande americano, straordinario e amorevole», ha aggiunto.

Colin Powell, chi era

Colin Powell ha lavorato per Ronald Reagan, poi per Bush senior, e infine Bush junior. Fu uno degli strateghi della prima guerra del Golfo, per liberare il Kuwait invaso dall'Iraq. È stato poi uno dei registi della seconda guerra, nel 2003. Era pienamente vaccinato. La sua dottrina miitare era «entrare in guerra con forze eccezionali e largo dispiego, combattere e riportare le truppe a casa al più presto». La sua fama di uomo corretto fu oscurata quando abbracciò la teoria che Saddam Hussein aveva armi di distruzioni di massa e lo sostenne alle Nazioni Unite, riferendo quel che l'intelligence gli aveva dato. Le informazioni sirivelarono infondate. E' stata la famiglia stessa a dare notizia della sua morte su Facebook e a confermare che il generale era vaccinato in pieno, e che la sua è stata una infezione «breakthrough».