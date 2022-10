Colombia: autobus si ribalta, ​almeno 20 morti e 15 feriti

https://www.youtube.com/watch?v=vqhjqwHVeWM

Un grave incidente che ha visto coinvolto un autobus nel sud-ovest della Colombia ha causato la morte di venti persone e il ferimento di altre quindici.

Come racconta esdelatino, le prime informazioni indicano che a causa di un probabile guasto meccanico il conducente abbia perso il controllo del mezzo, uscendo da una curva.

Il video dell'incidente

L'autobus passeggeri stava percorrendo la strada che collega il porto di Tumaco e la città di Cali, quando si è ribaltato. L'incidente è avvenuto in una zona di scarsa visibilità a causa della nebbia.

Tra i feriti ci sono due minorenni, una bambina di tre anni e un bambino di otto anni.

Per più di nove ore i vigili del fuoco e il pronto soccorso hanno lavorato per raddrizzare l'autobus, estrarre i corpi e soccorrere i feriti, che sono stati trasferiti in vari centri sanitari.