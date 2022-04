Comandante russo morto in Ucraina, Alexander Chirva era a capo della nave Caesar Kunikov

Nuovo duro colpo alla flotta russa del Mar Nero. Mosca, dopo l'affondamento dell'incrociatore Moskva, perde la vita il comandante Alexander Chirva, uno degli ufficiali più alti in grado. Chirva era a capo della nave da sbarco “Caesar Kunikov”. A darne la notizia è stato su Telegram il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhayev. L'alto comandante della flotta di Putin faceva parte della 197esima brigata da sbarco e sarebbe deceduto a causa delle gravi ferite riportate lo scorso 24 marzo, quando gli ucraini sono riusciti ad affondare un'altra nave del Cremlino, la Saratov.

In quell'occasione la Caesar Kunikov e la sua gemella Novocherkassk erano state viste lasciare il porto di Berdiansk. In una foto la Kunikov, in grado di trasportare tank e reparti di fanteria, era stata ripresa in preda alle fiamme. «Il suo coraggio, professionalità ed esperienza hanno salvato la vita ai membri dell'equipaggio. Ricorderemo per sempre il nostro eroe», promette Razvozhayev. Chirva, capitano di terzo grado, era nato a Sebastopoli, in Crimea, e aveva combattuto nel 2015 e nel 2016 in Siria.