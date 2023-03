Come finirà la guerra? Dalla teoria del «cigno nero» alla morte di Putin fino all'attacco alla Nato: gli scenari

Una guerra, se non è un conflitto-lampo, può durare a lungo. L'offensiva russa in Ucraina ha compiuto un anno lo scorso 24 febbraio e non sembrano esserci grosse speranze affinché possa concludersi prima delle fine della primavera. Secondo un gruppo di studiosi ed esperti di geopolitica americani, ucraine e russi la guerra potrebbe finire grazie ai «cigni neri», eventi imprevedibili.



Cosa sono i «cigni neri»

Il termine «cigno nero» è stato introdotto una volta da Nicholas Nassim Taleb, scrittore, economista e filosofo americano, che ha pubblicato un libro popolare con tale titolo nel 2007. Questo concetto, in sintesi, significa il verificarsi di un evento imprevedibile e con profonde conseguenze che possono cambiare il corso della Storia. Un simile evento ricorda l'inquisizione medievale: non può essere estrapolato, né previsto, né tantomeno immaginato come sembra. Vividi esempi di «cigni neri» secondo Taleb sono la prima guerra mondiale (iniziata con l'assassinio dell'Arciduca Francesco Ferdinando), il crollo dell'Urss, l'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 e la crisi finanziaria globale del 2008.

Quali possono essere i «cigni neri» per la Russia? Oggi, gli esperti stanno valutando tre possibili scenari.



Scenario 1: la morte di Putin





Secondo il diplomatico Vadym Tryukhan , questa guerra è molto simile alla prima guerra mondiale. Poi anche la Russia entrò in guerra, credendo fermamente nella sua invincibilità e persino nel suo status dominante in tutta Europa. Tuttavia, non tutto è andato come previsto. Il «cigno nero» si è presentato sotto forma dell'abdicazione dal trono di Nicola II, in realtà causa delle pressioni della Duma di Stato, che «era dominata dalle forze della sinistra della strada» spiega Tryukhan.



È possibile oggi uno scenario del genere nella Russia di Putin?



Oggi in Russia, contrariamente alla situazione più di 100 anni fa, non esistono assolutamente istituzioni di opposizione alle autorità. «Putin non conosce la Storia, ma è comunque riuscito a imparare delle sue lezioni: se vuoi evitare di essere sposdestato dal trono, sgombera l'opposizione. E ci è è riuscito», ha aggiunto Tryukhan . Allo stesso tempo, un altro scenario è del tutto possibile. Negli ultimi mesi, la lotta all'interno della specie si è intensificata in Russia. Sempre più persone non apprezzano la politica di Putin. Pertanto, lo scenario che Vadym Tryukhan teorizza è del tutto possibile, per analogia con il fallito tentativo dell'esercito tedesco di eliminare Hitler nel luglio 1944. "Chi può rimuovere Putin dal potere? Ce ne sono molti. Può essere Prigozhin con i suoi Wagner, Patrushev, famoso per essere stato coinvolto in operazioni speciali per eliminare gli indesiderati nel mondo».

Anche il politologo Ihor Reiterovich ha parlato di un cambio di potere estemporaneo come di un «cigno nero» chiave per la Federazione Russa ma spiega: «Molti dei miei colleghi hanno affermato che, come si suol dire, la morte di Putin non risolverà nulla, che non c'è differenza, perché ci sono molti di questi Putin nella Federazione Russa. E dicono anche che dopo Putin qualcuno potrebbe salire al potere più duro e più aggressivo».



Scenario 2: la fine della Russia





Oleksandr Motyl, professore di scienze politiche alla Rutgers University di New York, ritiene che un regime indebolito unito a un'economia mal funzionante potrebbe indurre i russi a scendere in piazza, «magari anche con le armi». E alcuni sudditi della Federazione Russa potrebbero decidere di scegliere una maggiore indipendenza.

«I principali candidati sono Tatarstan, Bashkortostan, Cecenia, Daghestan e Sakha. Se la Russia sopravvive a questi sconvolgimenti, probabilmente diventerà uno stato cliente della Cina. Altrimenti, la mappa dell'Eurasia apparirà completamente diversa», ha sottolineato il professore.

Crede che se la disintegrazione della Russia segue il percorso della distruzione dell'Unione Sovietica, della Russia e di altri imperi, allora «ci sarà poco a che fare con la volontà dell'élite russa o con la politica dell'Occidente», dal momento che le strutture strutturali più significative, le forze saranno coinvolte.

«La Russia di Putin soffre di una serie di contraddizioni che sono state rafforzate dagli eventi che hanno plasmato uno Stato molto più fragile di quanto suggerisca il suo vanto. Tra queste la sconfitta militare, morale ed economica della guerra in Ucraina, ma anche la fragilità e” l'inefficacia del sistema politico ipercentralizzato di Putin; il crollo del suo culto della personalità maschilista come causa di sconfitta, malattia e visibile invecchiamento; la dilagante cattiva gestione dell'economia russa dello "Stato petrolifero"; la dilagante corruzione che permea tutti i livelli della società; e grandi divisioni etniche e regionali nell'ultimo impero non ricostruito del mondo», ha sottolineato Oleksandr Motyl.



Scenario 3: l'attacco della Russia ad uno degli Stati della NATO





Un altro scenario «cigno nero»: i russi attaccheranno uno degli Stati membri della NATO e le conseguenze della distruzione dell'infrastruttura critica dell'Alleanza non possono essere ignorate.

«Gli Stati Uniti e i loro alleati effettueranno un attacco di rappresaglia a scopo militare sul territorio della Russia, dal quale i russi non potranno riprendere e si arrenderanno immediatamente», ha sottolineato Vadim Tryukhan .

Ihor Reiterovych aggiunge: «Certo, se ne parla molto in Occidente ora, ma le aspettative di uno scenario del genere sono minime. La NATO è convinta che la Federazione Russa non farà un passo così rischioso. E corre un rischio? A giudicare dalle ultime dichiarazioni di alcuni paesi della NATO, stanno gradualmente iniziando a prepararsi per questo. Questo può, diciamo, innescare lo sviluppo di un'intera serie di scenari», afferma Reiterovych.

Artem Oliynyk: «Nel caso di un aumento significativo del numero di tali attacchi, i russi si aspettano un collasso morale che porterà a una sensazione di insicurezza e pericolo, un cambiamento della situazione e restrizioni significative. Allo stesso tempo, la situazione al fronte peggiorerà per i russi e aumenterà la consapevolezza che i loro mezzi di guerra stanno diminuendo ogni volta», afferma il politologo.