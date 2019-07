Come in un film di Clint Eastwood: le guardie del corpo maratonete di Kim Jong un

Giovedì 4 Luglio 2019, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2019 16:46

Addestratissime e selezionatissime, di fatto le sole persone in Corea del Nord ad avere il permesso di detenere armi da fuoco nelle vicinanze di Kim Jong un. Le guardie del corpo maratonete di Kim sono il suo scudo umano. Un anello impenetrabile di protezione che precede di alcuni passi il dittatore e con una capacià di vista a 360 gradi.Ci siamo abituati a vedere le guardie del corpo di Kim correre accanto alle limousine del leader nordcoreano durante le visite all'estero. Naturalmente, non mancavano al secondo summit tra il presidente statunitense Donald Trump e il giovane leader della Corea del Nord, avvenuto lo scorso febbraio in Vietnam. Il libro della giornalista del Washington Post Anna Fifield sulla vita del dittatote, “The Great Successor: The Divinely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong Un", ha svelato il mistero che si cela dietro lo sciame di bodyguard in abito scuro: Kim li ha visti in un film con Clint Eastwood, scrive Business Insider. Nel film "In The Line of Fire", del 1993, Clint Eastwood è un agente dei servizi segreti chiamato a proteggere il presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy durante il suo assassinio a Dallas nel 1963. Nella pellicola si vedono Clint Eastwood e altri agenti della scorta corrrere accanto all'auto del Capo della Casa Bianca. Era ormai noto che Kim fosse un appassionato di basket e che avesse studiato in Svizzera, ma ora possiamo più facilmente immaginare che abbia passato gran parte della sua solitaria adolescenza a trangugiare film americani.Diventare una guardia del corpo di Kim è più difficile che passare attraverso la cruna di un ago, ha spiegato Lee Yeong Guk, ex bodyguard del padre di Kim Jong un, Kim Jong Il. Gli uomini della scorta di Kim provengono dall'elite nordcoreana e, prima di essere addrestrati, subiscono un'indagine molto approfondita sulla famiglia e sulle origini, indagini che scavano nel passato delle precedenti generazioni. Devono pesare più o meno quanto Kim Jong un, avere un bell'aspetto fisico è un elemento molto considerato. Sono abilisssime nell'uso delle armi e precisi nel tiro, motivo per cui non devono avere alcun dfetto visivo. Ma ricorrono alle armi solo dopo aver fallito con la lotta corpo a corpo. Sono infatti campioni di arti marziali. Provvedono a fornire a Kim alcolici e sigarette in qualsiasi momento, ma hanno anche accesso ai codici di sicurezza e sono pronti a fornire al dittatore i computer e dispositivi di cui ha bisogno quando è all'estero. Le guardie del corpo di Kim hanno il compito di provvedere al cibo e assaggiano i pasti prima di lui. Altro particolare: sono provvisti di wc portatili per evitare che Kim lasci il DNA a disposizione dei governi stranieri.Come racconta BBC, quelli che corrono accanto alla limousine provengono da un corpo militare elitario chiamato Main Office of Adjutants oppure Central Party Office #6, che include tra i 200 e i 300 agenti. North Korea Leadership Watch riferisce ancora di altro personale, meno visibile, a cui spetta il compito di proteggere Kim. Molti provengono dal Guard Command, che conta tra le 95 mila e le 100 mila persone.Clint Eastwood and Rene Russo in the political thriller In The Line of Fire. Photo: Columbia Pictures