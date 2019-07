Persa la coincidenza, compagnia aerea chiede a due passeggeri sconosciuti di dormire insieme in hotel

Martedì 30 Luglio 2019, 15:35

La compagnia aerea Air Canada ha chiesto a due passeggeri che non si conoscevano di condividere una camera d'albergo dopo che entrambi i viaggiatori avevano perso una coincidenza.Una delle persone coinvolte è una donna di 71 anni, che alla fine è riuscita a dormire in una stanza singola dopo innumeravoli lamentele della figlia.Elizabeth Coffi Tabu, 71 anni, aveva progettato di tornare a Parigi il 19 luglio dopo aver visitato la sua famiglia a Ottawa, Canada. Un ritardo all'aeroporto di origine l'ha fatto arrivare in ritardo alla fermata di Montreal, quindi la compagnia le ha offerto un alloggio dove potesse aspettare fino al volo successivo. Tuttavia, l'hanno avvertita che avrebbe dovuto condividere l'unica stanza disponibile con un altro viaggiatore che si trovava nella sua stessa situazione.Jerryne Mahele Nyota, la figlia di Coffi Tabu, ha raccontato alla CBC che la compagnia aerea voleva che sua madre dormisse nel letto e l'uomo su un divano letto della stessa camera d'albergo nonostante il fatto che i due passeggeri scioccati cercassero di spiegare alla compagnia che non si conoscevano e che non avevano piacere a condividere la stessa stanza.Dopo una lunga telefonata della figlia della donna alla compagnia aerea, Air Canada è riuscita a trovare un'altra sistemazione alla donna in un altro stabilimento.Coffi Tabu, così, è stata in grado di viaggiare il giorno dopo e nel tentativo di scusarsi per l'accaduto, la compagnia aerea le ha offerto un posto con più spazio per poter stendere le gambe e un buono pasto, tuttavia la figlia della passeggera pretende delle scuse formali da parte della Air Canada.Dal canto suo, la compagnia aerea ha dichiarato di voler indagare sulla questione, poiché «Non è nostra politica chiedere ai passeggeri di condividere una stanza», ha detto un portavoce.