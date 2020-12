Complesso di appartamenti futuristico in Cina, identico alle piramidi Maya: le immagini diventano virali

Un complesso di appartamenti con una sorprendente somiglianza con le antiche piramidi Maya è stato costruito a Kunshan, nella provincia cinese di Jiangsu, secondo quanto mostrato attraverso le immagini di un video pubblicato dal South China Morning Post.

Il design architettonico futuristico è costituito da case impilate e collegate tra loro alla maniera dei blocchi Lego, formando una struttura piramidale. E mentre uno dei suoi evidenti vantaggi è la presenza di ampi balconi, l'impossibilità di installare cappe aspiranti in cucina crea complicazioni per gli inquilini durante la preparazione dei pasti.

Le immagini del curioso edificio sono diventate virali tra gli utenti cinesi, suscitando opinioni contrastanti. Mentre alcuni lo reputano un luogo ideale in cui vivere, altri ne mettono in dubbio la praticità e sospettano che il suo design possa arrecare problemi come l'accumulo di acqua sui balconi durante i giorni di pioggia.

