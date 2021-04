Covid, la Nuova Zelanda riparte: 50.000 a un concerto. «Nessun caso nel Paese»

In Nuova Zelanda, con più di 50.000 spettatori, ha avuto luogo nella serata di ieri, 24 aprile, il concerto più grande del post pandemia. Nessuna forma di distanziamento e niente mascherine, solo musica rock e grande festa. Sembra essere questo lo scenario post Covid proiettato al mondo dalla Nuova Zelanda. Lo stesso tweet con cui il ministero della Salute comunica la situazione dei contagi assume toni surreali letta dal lontano continente europeo: «Non ci sono stati casi Covid da segnalare», si legge nella nota.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Gran Bretagna, riparte il turismo: da domani consentiti viaggi tra... UNGHERIA L'Ungheria riapre i caffè e Orban brinda ma la situazione... IRAQ Baghdad, incendio in ospedale Covid: 82 morti e 100 feriti per...

50,000 fans attend massive rock concert in COVID-free New Zealand https://t.co/NUWpmXogy0 pic.twitter.com/d9tkknkfQO — New York Post (@nypost) April 25, 2021

Teatri e cinema, ripartenza flop: «Il coprifuoco ci danneggia». Il 70% delle sale non riapre

La Nuova Zelanda sembra far invidia al mondo con il suo ritorno alla normalità. Nella serata di ieri in 50mila si sono riversati all'Eden Park nel centro di Auckland per assistere al concerto dei Six60, una band di sei componenti che ha iniziato il proprio tour dopo la revoca delle restrizioni. Il gruppo musicale si è aggiudicato un posto nella storia, postando uno scatto dello stadio pieno e scrivendo sul proprio profilo Instagram: «La prossima volta che ti dicono che è impossibile. Mostra loro questo. Grazie Auckland».

Il cantante Matiu Walters ha detto che alla band piacerebbe molto vedere altri gruppi in tutto il mondo poter tornare sul palco: «Sappiamo cosa vuol dire essere in isolamento. Faceva schifo. E non sapevamo se saremmo stati in grado di suonare di nuovo», ha detto in un'intervista prima dello spettacolo. «Ma siamo fortunati, per alcuni motivi, qui in Nuova Zelanda».

Ultimo, al Colosseo l'evento c'è ma non si vede: sito bloccato. Registrazione disponibile fino a sabato

Nessun caso Covid in Nuova Zelanda

Secondo il Ministero della Salute neozelandese, «oggi non ci sono stati nuovi casi di coronavirus da segnalare nella comunità e nessun nuovo caso positivo da segnalare in isolamento gestito». La piccola nazione di circa 5 milioni di abitanti è stata acclamata per la sua vittoria contro il coronavirus, dopo esser stata in grado di debellare la malattia.

There are no new cases of #COVID19 to report in the community today. There are also no new positive cases to report in managed isolation. Read the full update at https://t.co/nE936qamHr — Ministry of Health - Manatū Hauora (@minhealthnz) April 25, 2021

Come riporta il MailOnline, dei quasi 3,1 milioni di persone che sono morte a causa del Covid-19 in tutto il mondo, solo 26 provenivano dalla Nuova Zelanda, che ha anche registrato in totale appena 2.600 casi. Il paese ha adottato un approccio simile alla vicina Australia nell'affrontare il virus mortale, bloccando rapidamente le regioni per giorni in risposta anche al più piccolo focolaio.