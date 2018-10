Sì alla conferenza per la Libia: a Palermo anche Haftar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La conferenza per la Libia si farà, anche se a Tripoli la tregua viene violata di continuo. Sarà a Palermo il 12 e il 13 novembre, così come ha annunciato ieri davanti al Parlamento, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Un vertice che, si spera, riuscirà a mettere intorno al tavolo tutte le grandi potenze: Russia, Usa, Europa, Lega Araba, Egitto, oltre a tribù e milizie locali, interlocutori fondamentali per una stabilizzazione del paese. Obiettivo dell'incontro sarà quello «di lavorare per la Libia, non sulla Libia» - ha sottolineato il responsabile della Farnesina -, e «di trovare una linea generale di azione per riportare l'ordine e la pace».