Ucraina, il New York Times: «L’intelligence Usa sta aiutando Kiev»

Gli Stati Uniti avrebbero aiutato l’Ucraina contro la Russia.

La notizia esplode come una bomba, quasi come una bomba vera.

Ci sarebbe infatti la lunga mano dell’intelligence americana dietro alle morti dei tanti generali di Mosca, e di tutta una serie di unità colpite e affondate da Kiev.

O da Washington?

La conferma ufficiosa arriva tra le righe di un articolo del New York Times per bocca di un ufficiale a stelle e strisce che, dalla trincea della sua condizione di anonimato, svela come l’amministrazione Biden abbia fornito, oltre a miliardi di aiuti economici e di armi, anche informazioni e supporto in tempo reale.

Alterando così, se non addirittura determinando, le sorti del campo di battaglia.

Può sembrare una sfumatura da dietro le quinte, più o meno velata di alleanze peraltro ben note, e invece attenzione: perché quasi delinea un intervento diretto degli Usa in questa guerra.

Una bomba, appunto.

Truppe anticipate nei loro movimenti, piani segreti intercettati e rivelati, obiettivi strategici individuati, suggeriti e consegnati al centro dei mirini dell’Ucraina.

Con Kiev che fa fuoco, insomma.

Ma con Washington che punta il dito.

La linea rossissima che divide il conflitto locale dalla guerra mondiale si fa sempre più sottile.

E mentre cadono nel vuoto le parole di Pace di Papa Francesco, tuona ancora l’affermazione del segretario alla Difesa Austin riguardo alla volontà precisa, e dichiarata appunto, di «voler indebolire la Russia».

Nessuno parla apertamente di cambio di regime, ma gli Stati Uniti sono già di fatto in gioco.

In un gioco pericolosissimo, in un gioco che si chiama guerra.