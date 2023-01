Confine Usa-Messico, è stato di emergenza: «Attenzione ai pedoni imprevisti»

Stato di emergenza e oramai surrealtà: “Attenzione ai pedoni imprevisti”.

Succede a El Paso, Texas, città di circa 700mila abitanti situata proprio sulla linea di uno dei confini più caldi del mondo, quello tra Stati Uniti e Messico.

I “pedoni imprevisti”, segnalati in decine di cartelli spuntati nelle ultime ore tra strade e autostrade, sono i migranti che vagano alla ricerca di una nuova vita.

Rifugiati politici per i democratici, potenziali criminali per i repubblicani.

La verità, nuda e cruda, è che nessuno li vuole, nemmeno la Casa Bianca di Biden, che affronta il tema con lo stesso pugno duro di Trump.

Con le auto, spesso lanciate ad alta velocità sulle arterie a scorrimento veloce, che insomma giocano a schivarli manco fossero birilli.

Un’immagine, quella dei volti talvolta impauriti e comunque confusi, ma pure quella dei cartelli che in un mondo anche soltanto lontanamente normale dovrebbero appartenere alla surrealtà appunto, che è un’autentica fotografia di un dramma epocale.

Persone segnalate come fossero “Animali vaganti”.

Che però sono e devono assolutamente restare persone. Bambini, donne e uomini, spesso disperati, alla ricerca del loro destino.

Una piaga che non si richiude, per cui pare non esserci nessuna benda e nessuna cura.

Per cui neanche la vicepresidente Kamala Harris, presentata nelle vesti di paladina del tema, sembra essere in grado di individuare delle possibili soluzioni, né temporanee né tantomeno definitive.

Per cui nessuno, in primis il presidente Biden, considerata l’impopolarità della questione, sembra neanche spendersi più.

Resta un’istantanea davvero difficile da commentare, anche per chi fa da unpo’ questo lavoro, anche per chi delle sue parole ci vive: “Attenzione ai pedoni imprevisti”, come fossero “Animali vaganti”.