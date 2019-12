Conflitto Israele-Striscia di Gaza: «Colpiti obiettivi terroristici di Hamas»

L'aviazione israeliana ha colpito la scorsa notte «obiettivi terroristici di Hamas» a Gaza in risposta al lancio di un razzo dalla Striscia verso la vicina città israeliana di Ashkelon. Lo ha reso noto il portavoce militare secondo cui Israele considera Hamas responsabile di ogni azione offensiva proveniente da Gaza.



L'attacco ad Ashkelon è coinciso ieri con un raduno del Likud in corso in quella città e ha costretto il premier Benyamin Netanyahu ad interrompere brevemente il proprio intervento. Fawzi Barhum, un portavoce di Hamas, ha intanto replicato oggi che la sua organizzazione considera Israele «responsabile della escalation». Israele, a suo parere, «esporta la sua crisi politica colpendo Gaza». Ieri, prima del lancio del razzo, il capo di Stato maggiore gen. Aviv Kochavi aveva comunque espresso fiducia che, con l'aiuto dell'Egitto, sia possibile raggiungere un accordo limitato per riportare la calma al confine con la Striscia in cambio di agevolazioni alla popolazione.