Front National, Marine Le Pen rieletta dal congresso: Jean-Marie è fuori

Domenica 11 Marzo 2018, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 11:30

Marine Le Pen è stata rieletta oggi a Lille, dal Congresso del Front National, presidente del partito, con il 100% dei suffragi. Era l'unica candidata alla rielezione. I risultati sono stati annunciati questa mattina. Marine Le Pen, 49 anni, comincia così il suo terzo mandato alla testa del partito che guida da quando, nel 2011, successe al padre e fondatore del FN, Jean-Marie, da oggi definitivamente fuori dal partito per decisione del Congresso, che ha abolito la sua carica di «presidente onorario».Jean-Marie Le Pen, storico fondatore e per anni leader del Front National, è fuori dal partito. Dopo una lunga battaglia giudiziaria contro la figlia Marine, gli iscritti del partito - durante il congresso di Lille - hanno votato al 79,9% per il nuovo statuto. Le nuove regole prevedono, fra l'altro, la soppressione della carica di presidente onorario, nella quale Jean-Marie Le Pen (89 anni) era stato confermato dal tribunale dopo l'espulsione decretata da Marine.