Conte all’Onu: «Sovranismo e populismo? Articolo 1 della Costituzione italiana»

Mercoledì 26 Settembre 2018

NAZIONI UNITE - «A chi ci accusa di sovranismo e populismo rispondo: sovranità e popolo sono nell’articolo 1 della Costituzione italiana».È un Giuseppe Conte posato, ma determinato quello che parla dal podio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nazioni Unite che vuole «più vicine alle reali necessità delle persone» e di cui auspica una riforma che possa finalmente renderle «più efficaci».L’Italia conferma appieno, dunque, il proprio impegno sul fronte multilaterale e riconosce all’Onu il ruolo di pilastro fondamentale per la pace, la giustizia e l’equità del mondo intero. Con il governo che, tuttavia, «non considera, prima ancora che politicamente, moralmente accettabile un’azione che non si preoccupi di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita dignitose».Un intervento sintetico e preciso, in cui il premier ha modo di far rilevare anche «i diritti umani come faro della nostra Repubblica», troppo spesso «lasciata sola ad affrontare le sfide immani poste dalle gravi e prolungate crisi nell’area euro-mediterranea».In altre parole, quei flussi migratori attorno ai quali monta la polemica con l’Unione Europea ed in particolare con la Francia.Fuori dal Palazzo di Vetro, invece, c’è tempo anche per una battuta su questioni interne.Ad una domanda sul reddito di cittadinanza, il presidente del Consiglio risponde in maniera chiara e garantisce: «Nella manovra al vaglio in queste ore, il reddito di cittadinanza ci sarà».