Conte incontra Trump a Londra: «Non mi aspetto dazi dagli Usa»

Giuseppe Conte ha incontrato il presidente Usa Donald Trump in un meeting bilaterale a Londra. «Un uomo popolare»: così il presidente Usa Donald Trump ha definito il premier Giuseppe Conte parlando con i giornalisti al termine del loro bilaterale.

«Di dazi non ne abbiamo parlato, quindi non me ne aspetto», ha precisato Conte.

Tra i temi affrontati, quello del 5G: «Ho chiarito a Trump che applicheremo la nostra legislazione, che è tra le più avanzate» e questo «garantirà la protezione» da qualunque rischio, ha detto Conte dopo l'incontro. «Abbiamo chiarito - ha assicurato Conte -, ho detto che abbiamo una legislazione tra le più avanzate d'Europa che sarà un modello per gli altri. Applicheremo quella normativa e quei controlli e questo ci garantirà per quanto riguarda la protezione di tutti gli asset strategici e da qualsiasi pericolo sul piano della cybersecurity».



Si è parlato anche di Libia: «Ho richiamato la sua sensibilità per una soluzione politica per la quale ci battiamo, non c'è possibilità di avere una stabilizzazione in termini di opzione militare, dobbiamo assolutamente avere il loro appoggio per indirizzare una soluzione politica Abbiamo parlato a lungo della Libia», ha spiegato Conte. Alla domanda se Trump abbia dato la sua disponibilità a un coinvolgimento in Libia, il premier ha risposto che il tycoon «è molto attento, sa che noi conosciamo molto bene il dossier e che a dispetto di quello che altri rappresentano la nostra conoscenza del territorio anche ormai datata ci consente di fare delle valutazioni più accorte e più attente, più sostenibili anche in prospettiva futura».

Sta facendo un fantastico lavoro, è diventato molto popolare in Italia e non sono sorpreso di questo». Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, parlando con i giornalisti a fianco del premier Giuseppe Conte, prima del loro bilaterale, definendo il presidente del Consiglio «un buon amico». «Abbiamo molti argomenti di cui discutere, incluso il commercio e il Mediterraneo», ha poi aggiunto Trump. Conte ha risposto con un tweet nel quale ringrazia Trump per le sue parole: «Stiamo facendo un grande lavoro insieme, come alleati e amici».

Ultimo aggiornamento: 18:40

