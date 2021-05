Stati Uniti, 7 contee rurali pro Trump sognano l'Idaho: «Secessione, l'Oregon è troppo liberal»

La voglia di secessione negli Stati Uniti non si spegne mai, soprattutto dopo l'ultima tornata elettorale che ha visto Joe Biden prevalere su Donald Trump (una sconfitta che ancora oggi l'ex presidente si rifiuta di riconoscere). In Oregon è in atto una vera e propria rivolta. Sette contee vogliono infatti la secessione dallo stato per aderire al vicino Idaho considerato più in linea con il loro modo di pensare e vivere.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI Biden-Trump, nuovo duello per la Casa Bianca nel 2024?... LA NOVITA' Monete, il volto di due donne sul quarto di dollaro Usa, la svolta... LE REGOLE Mascherine non più obbligatorie per i vaccinati negli Stati...

Tassa minima globale, la nuova proposta del Tesoro Usa: 15% per tutte le multinazionali

Trump supporters in five counties in rural areas of Oregon voted to support a partisan movement to join Idaho, over what appears to be complaints of having to live in a state where there are more liberals than there are conservatives.https://t.co/vHKf6zfKTz — Truthout (@truthout) May 20, 2021

Addio Oregon - Le sette contee, che hanno votato per Donald Trump nel 2016 e nel 2020, si sono espresse a favore dell'addio dal liberal Oregon che le ha «abbandonate» e dell'adesione al "Greater Idaho" conservatore. La pandemia ha accentuato la voglia di secessione nelle contee rurali dell'Oregon, ma le chance di successo dell'iniziativa sono limitate. Per consentire l'addio serve il via libera delle autorità dell'Oregon, tutte democratiche, e soprattutto del Congresso. Per gli Stati Uniti la voglia di secessione di uno stato o di una parte di questo non è una novità: Il nord di New York assapora l'idea da anni, in California da sempre della possibilità di dividere lo stato in due e il Texas ha caldeggiato l'idea di una secessione dagli Usa.

Morto Damon Weaver, il ragazzino prodigio che a 11 anni intervistò Obama: «Gli cambiò la vita»