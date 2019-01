Sabato 26 Gennaio 2019, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l'annuncio di alcuni giorni fa delle squadre di soccorso di sospendere le ricerche dell'aereo scomparso sul quale viaggiava anche il giocatore argentino Emiliano Sala, nuovo acquisto del Cardiff, da più parti si sono levate, invece, le richieste di continuare le ricerche.Tra questi i suoi connazionali Lionel Messi e Gonzalo Higuain.«Finché ci sono delle possibilità, anche solo un filo si speranza, per favore non smettete di cercare Emiliano Sala», si legge sul profilo di Messi. Mentre Gonzalo Higuain ha pubblicato un videomessaggio nel quale, visibilmente provato, chiede di continuare le ricerche.Anche la squadra argentina under 20, che partecipa al torneo sudamericano in Cile, ha chiesto che le ricerche continuino.La scomparsa dell'aereo sul quale viaggiava anche il calciatore Emiliano Sala è avvenuta lo scorso lunedì, mentre sorvolava nel Canale della Manica.Il calciatore stava viaggiano per raggiungere la città del suo nuovo club, il Cardiff, che lo ha pagato circa 17 milioni di euro, per quello che è stato considerato l'acquisto più costoso nella storia della squadra.