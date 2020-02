Coronavirus, aereo da Milano bloccato in pista a Brindisi per il malore di un passeggero: era un infarto

Ultimo aggiornamento: 13:53

Un aereo proveniente dae atterrato nelle scorse ore aPapola Casale è rimasto bloccato in pista, dopo l'atterraggio, per un sospetto allarme coronavirus. Un passeggero, infatti, ha avuto un malore nel corso del volo e si è scatenato il panico.Dalle prime, frammentarie notizie giunte in redazione, in realtà si trattava di un infarto, per il quale il passeggero è stato soccorso dopo i primi concitati controlli a bordo del velivolo.. Intanto nel capoluogo di Puglia, a Bari, è allerta per un caso sospetto: i riflettori sono puntati su un piccolo di appena 2 anni ricoverato all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Visitato al pronto soccorso, il bimbo è stato sottoposto al tampone per individuare il coronavirus. A scopo precauzionale, è stato chiuso l'ambulatorio adiacente a quello dove sono stati effettuati i controlli sul caso sospetto.