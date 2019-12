Cop25, fallisce il vertice di Madrid: niente accordo sul carbonio. Greta: «Non ci arrendiamo»

Cop25, i delegati dei Paesi che partecipano alla 25esima conferenza dei contraenti della Convenzione sui cambiamenti climatici dell'Onu, la Cop25, non hanno trovato un accordo sull'articolo 6 dell'accordo di Parigi e si sono dati appuntamento a partire dal prossimo giugno per continuare a lavorare e per poter approvare un buon sistema per il mercato delle emissioni nel prossimo appuntamento, che si terrà a fine anno a Glasgow, in Scozia. L'articolo 6 riguarda l'Accordo di Parigi sulla regolazione globale del mercato del carbonio, il nodo più difficile da sciogliere.

Greta Thunberg delusa. «Sembra che la Cop25 di Madrid stia fallendo. La scienza è chiara, ma la si sta ignorando. Qualunque cosa accada non ci arrenderemo mai. Abbiamo solo appena iniziato». Lo scrive su Twitter l'attivista Greta Thunberg in merito agli esiti della Conferenza mondiale dell'Onu sui cambiamenti climatici.



It seems like #cop25 in Madrid is falling apart right now. The science is clear, but the science is being ignored.

Whatever happens we will never give up. We have only just begun. https://t.co/wEFIDLU382

