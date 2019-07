Martedì 9 Luglio 2019, 11:41

Una coppia di New York ha denunciato una clinica della fertilità dopo aver dato alla luce due gemellini con i tratti somatici di un'altra razza, secodo quanto riportato dal New York Post.I neo genitori, di origine asiatica, erano andati alla clinica CHA Fertility Center di Los Angeles, dove, dopo numerosi tentativi falliti, la moglie era riuscita a rimanere incinta nel settembre 2018. Tuttavia, quando la donna ha dato alla luce i due bambini, è stato inevitabile notare che i piccoli non avevano i suoi tratti asiatici, e il test del DNA ha confermato che i gemelli appartenevano geneticamente a altre due coppie. Per questo motivo, i due sono stati costretti a affidare i figli ai loro genitori biologici.Il primo segno che qualcosa non era andato nel verso giusto è apparso nei primi mesi di gravidanza, quando un'ecografia ha mostrato che la donna portava in grembo due maschietti, mentre i medici avevano assicurato che avevano impiantato nell'utero della donna due embrioni femminili. In quell'occasione, gli specialisti hanno cercato di convincere la coppia che l'ecografia non era «un test definitivo».I genitori accusano la clinica di malasanità che ha causato loro «un disagio emotivo permanente». La coppia sostiene di aver speso un totale di 100.000 dollari, quasi 90.000 euro, tra il trattamento presso la clinica, il compenso dei medici e le spese di viaggio per recarsi nella struttura oltre alle varie medicine che hanno dovuto acquistare.