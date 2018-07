Coppia di 22enni adotta una figlia di 15 anni: «Ci sentiamo pronti»

Martedì 24 Luglio 2018, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 14:53

Una coppia di 22enni avrebbe adottato una ragazza di 15 anni, praticamente quasi coetanea. «Ci sentiamo pronti», avrebbero dichiarato e alla fine la figlioletta avrebbe fatto loro anche da damigella di nozze.Accade nel Regno Unito. Come riporta Metro.co.uk , i due fidanzati avrebbero desiderato adottare un bambino con meno di 7 anni, prima di averne uno proprio. Ma una volta saputa l'età della ragazza, avrebbero insistito, dichiarandosi «pronti»., questi i nomi dei, avrebbero spiegato: «All'inizio eravamo un po' nervosi, non sapevamo se avrebbe funzionato. Ci chiedevamo se ci avrebbeInvece tutto è andato alla grande. Spesso - concludono - l'hanno scambiata per una nostra parente o amica. Ma in qualche modo ha aiutato, perché lei non voleva far sapere a scuola che fosse».