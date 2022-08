Coppia fa sesso su una ruota panoramica davanti a dei minori e viene arrestata

Fanno sesso su una ruota panoramica davanti ai bambini e vengono arrestati. Un uomo e una donna sono finiti in manette dopo che non sono riusciti a controllare l'eccessiva passione che li ha spinti a fare sesso in pieno giorno, in un luogo pubblico, sotto gli occhi dei bambini che si trovavano nel parco divertimenti Cedar Point, a Sandusky, nello Stato dell'Ohio, negli Usa.

APPROFONDIMENTI ESTATE HOT Sesso sul pedalò in mare: i turisti riprendono tutto con lo... LA STORIA «Ho fatto autoerotismo mentre ero al lavoro, il capo mi ha... IL MISTERO Sesso e droga sui Monti Lattari: triangolo hot con la coca, un giallo...

Leggi anche > Mangia ostriche in un ristorante e muore ucciso da un raro batterio: gli esperti lanciano l'allerta

Leggi anche > Bacia il fidanzato durante la visita in carcere per passargli la droga, l'uomo muore per overdose

A segnalare cosa stava avvenendo a 45 metri di altezza sono stati dei ragazzi, due maggiorenni e gli altri minorenni, che hanno riferito alla polizia di aver visto la coppia su un carrello dietro di loro in atti poco equivocabili. Secondo un rapporto della polizia di Sandusky, i ragazzi avrebbero visto l'uomo e la donna scambiarsi esplicite effusioni nudi: «Hanno anche affermato che potevano sentire il carrello tremare e vedere sia il maschio che la femmina muoversi avanti e indietro», riferisce il rapporto.

Pare che la coppia si fosse anche accorta di essere osservata, ma non ha minimamente accennato a fermarsi, avrebbero riso continuando a fare quello che stavano facendo. Sorpresi dalle forze dell'ordine i due hanno provato a giustificarsi dicendo che lei si sarebbe chinata per raccogliere qualcosa che le era caduto e che il partner l'avrebbe aiutata. Solo dopo il lungo interrogatorio in caserma hanno ammesso di aver fatto sesso, spiegando però di non sapere che i ragazzi che avevano assistito alla scena fossero minorenni.