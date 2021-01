Coppia va a comprare le carote e finisce per vincere più di 135.000 euro alla lotteria

Una coppia britannica che viveva difficoltà finanziarie dopo aver festeggiato il Natale ha vinto 119.000 sterline, circa 135.000 euro, alla lotteria dopo aver acquistato una confezione di carote.

Martin Gilbey, 50 anni, e la sua compagna Tracy, negli ultimi tempi stavano attraversando un momento difficile a livello finanziario, anche a causa di alcune spese importanti affrontate per le feste di fine anno, ma nonostante le carenze economiche hanno deciso che non avrebbero smesso di fare il tipico barbecue della domenica.

Al momento di preparare il pranzo però si sono resi conto che non avevano le carote. Così Martin è andato in un negozio di alimentari vicino casa a comprare gli ortaggi e, per completare un acquisto minimo 4 sterline, ha acquistato un biglietto della lotteria.

Grande è stata la sorpresa quando, controllando i numeri, ha scoperto di aver vinto. L'uomo ha controllato la combinazione più volte e ha persino cancellato e scaricato di nuovo l'app della lotteria per assicurarsi che non ci fossero errori. La coppia ha raccontato al sito della lotteria che con i soldi della voncita non hanno intenzione di acquistare nulla di particolare, ma di aiutare la loro famiglia, che non ha avuto un anno facile.

