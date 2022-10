Corea del Nord, missile intercontinentale lanciato verso il Giappone

Tensione in Giappone per l'ennesimo lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico nel Mar del Giappone. Si tratta del secondo test missilistico nordcoreano in pochi giorni: la notizia è dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap e anche la Guardia costiera giapponese l'ha confermata. Potrebbe trattarsi di un modello intercontinentale fra i più potenti quindi fra quelli lanciati in questi anni dal regime di Kim Jong-un: le autorità delle prefetture di Hokkaido e Aomori, nel nord del Giappone, hanno allertato la popolazione utilizzando un protocollo che prevede l'uso di rifugi pubblici. Il missile sarebbe caduto nel Mar del Giappone dopo averne attraversato gran parte.