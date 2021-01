Corea del Nord, la parata militare di Kim Jong un: ecco il nuovo missile per sottomarino

In una piazza Kim Il-sung all'apparenza gelida ma affollata di persone senza mascherina, giovedì sera, si è tenuta la parata militare commemorativa degli otto giorni di lavoro dell'Ottavo Congresso del Partito dei lavoratori della Corea del Nord. A Pyongyang, uno dopo l'altro, hanno sfilato gli esemplari, almeno quattro, del gioiello del regime: il nuovo missile balistico sottomarino, (Slbm, Submarine Launched Ballistic Missile), sfoggiato per la prima volta davanti alla platea interna e internazionale. Motivo di orgoglio per il leader Kim Jong un, che ha fatto il suo ingresso, sorridente e soddisfatto, in cappotto di pelle e colbacco neri. Gli arei hanno formato nel cielo notturno della capitale, illuminato dai fuochi d'artificio, il numero otto, per celebrare la conclusione dell'Ottavo Congresso del Partito, durante il quale Kim è stato insignito del titolo di segretario generale del Partito, un onore riservato in precedenza solo al padre Kim Jong il. Mai un Congresso del Partito era terminato con una parata, segno dell'importanza che Kim Jong un intende dare a questo organo politico.

La parata, avviene per queste cerimonie, è stata l'occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dell'arsenale militare nordcoreano. La Corea del Nord ha pubblicizzato i propri piani per la modernizzazione dell'apparato militare durante il Congresso del Partito della scorsa settimana, impegnandosi con fermezza a proseguire nello sviluppo delle armi atomiche, missili balistici intercontinentali e altra tecnologia, che presto o tardi richiederanno di essere testati. «L'arma più potente al mondo, il missile balistico lanciato da sottomarini, dimostra la potenza delle forze armate del paese», ha scritto l'agenzia di stato nordcoreana. Le immagini diffuse dall'agenzia hanno dato grande risalto al nuovo SLBM, denominato Pukguksong-5ㅅ, che dovrebbe essere l'evoluzione del Pukguksong-4ㅅ, meno lungo, mostrato dal regime per la prima volta durante la parata militare dello scorso 10 ottobre, che celebrava invece i 75 anni dalla fondazione del Partito. In questa occasione, non sono stati mostrati missili balistici intercontinentali ma la chiara intenzione di Pyongyang è fare arrivare questo messaggio: siamo andati avanti nello sviluppo della tecnologia dei SLBM.

Durante il Congresso, Kim ha dato grande enfasi alla necessità di espandere le capacità difensive del regime, sia in termini quantitativi che qualitativi, perché si possa attuare il potere di deterrenza del regime. Le indicazioni, fornite dai think tank che si occupano di monitorare l'attività nucleare nordcoreana, suggeriscono che tali piani sono attualmente in corso, sebbene il paese soffra della carenza di combustibili fossili a causa delle sanzioni internazionali. Lo sfoggio di potenza cade, non a caso, a pochissimi giorni di distanza dall'insediamento del presidente eletto Joe Biden, ma non va inteso solo come un modo per alzare la posta con gli Usa, con cui il negoziato è di fatto fermo al febbraio del 2019 e al fallimento del vertice in Vietnam fra Trump e Kim. Lo sforzo teso a migliorare l'arsenale bellico nucleare è in perfetta sintonia con lo status di potenza nucleare della Corea del Nord, raggiunto in tempi recenti, condizione necessaria, secondo Pyongyang, a poter sopravvivere.

