Corea del Nord, lanciato un «missile balistico» verso il mar del Giappone. Caduto dentro zona economica di Tokyo. E Seul lancia razzi da terra, mare e aria

La Corea del Nord ha lanciato un «proiettile non identificato», poi identificato come missile balistico verso il mar del Giappone. Lo hanno reso noto i militari di Seul. Il Comando di Stato maggiore congiunto sudcoreano, stando alle prime indicazion, ipotizza il test di un missile balistico a lungo raggio, che seguirebbe di quattro giorni le sue esercitazioni d'artiglieria fatte da Pyongyang e il lancio della scorsa settimana (fallito secondo Seul) di un apparente sistema missilistico a lungo raggio.

Corea del Nord: missile balistico verso il Mar del Giappone. La condanna di Seul

Corea del Nord testa il missile più potente dal 2017. Ira Usa: «Basta azioni destabilizzanti»

Si tratta di ulteriori segnali sulla volontà dello Stato eremita di avviare un ciclo permanente di atti provocatori dopo che a gennaio minacciò, di fronte allo stallo negoziale prolungato con gli Usa sul dossier nucleare, di revocare la sua moratoria autoimposta alcuni anni fa sui test nucleari e sui missili balistici a gittata intercontinentale (Icbm).

IL MISSILE - La Corea del Nord ha testato quindi un missile balistico intercontinentale: lo ha reso noto il presidente sudcoreano Moon Jae-in, esprimendo disappunto al termine della riunione del Consiglio sulla sicurezza nazionale, «per la violazione della moratoria autoimposta da Pyongyang» sui test e delle risoluzioni Onu. La mossa del Nord cade nel giorno in cui la Nato si riunisce a Bruxelles con il presidente Usa Joe Biden e con l'inconsueta presenza del premier nipponico Fumio Kishida, il cui ministero della Difesa ha detto che il missile sarebbe caduto a circa 170 km dalle coste di Aomori, nella zona economica esclusiva (Zee) giapponese.

