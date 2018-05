Corea del Nord rilascia tre prigionieri americani: la soddisfazione di Trump

I tre prigionieri americani in Corea del Nord stanno tornando a casa. Lo annuncia Donald Trump su Twitter. «Sono lieto di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo sta rientrando dalla Corea del Nord con tre persone che tutti vogliono rivedere. Sembrano in buona salute», twitta Trump.



«Il segretario Pompeo e i suoi tre ospiti atterreranno alla base aerea di Andrew alle due del mattino», otto del mattino di giovedì in Italia. «Sarò lì a riceverli», aggiunge Trump in un secondo tweet.



Si tratta di Tony Kim, conosciuto anche come Kim Sang-duk, (nella foto) un insegnante americano pripogioniero dall'aprile dell'anno scorso; Kim Hak-song, conosciuto anche come Jin Xue Song, il cui arresto è noto dal mese scorso, e Kim Dong Chul, arrestato nel 2015.

