Corea del Nord, dopo lo sport la musica: a Pyongyang la “missione” di Gangnam Style

Tra la Corea del Nord e la Corea del Sud farà da paciere la musica, dopo le Olimpiadi invernali. È possibile che le note, si fa per dire, di Gangnam Style favoriscano la distensione tra Corea del Nord e Corea del Sud? Sì, a giudicare dal progetto del governo di Seul, favorevole a far esibire anche Psy - l'artista che nel 2012 ha stordito il mondo con il suo tormentone - sul palco di Pyongyang. Nella capitale del Nord, davanti con ogni probabilità anche a Kim Jong-un, la prossima settimana si terranno due concerti con la partecipazione di almeno 9 interpreti sudcoreani. Gli spettacoli si inseriscono nel processo di distensione tra le due Coree in vista del summit previsto ad aprile.



Seul si affiderà ad emissari celebri, come le ragazze della band Red Velvet, star del K-pop sudcoreano. Le delegazione, secondo il progetto di Seul, dovrebbe comprendere anche Psy. Il 40enne è considerato tuttora una star nonostante il suo successo cominci ad essere datato. Il video di Gangnam Style, che risale al 2012, rimane un 'totem' di YouTube con 3 miliardi di visualizzazioni complessive, come sottolinea The Guardian.

Lunedì 26 Marzo 2018, 16:07 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 16:20

