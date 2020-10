Iraq: aperta indagine per la morte di un dirigente coreano

La Corea del Sud ha chiesto alle autorità irachene di aprire un'indagine sulla morte di un dirigente di una compagnia coreana impegnato nella realizzazione di un vasto progetto nel porto strategico di Fao, nella provincia di Bassora. Park Chul-ho, direttore di alto livello della Daewoo Engineering & Construction Co, è stato trovato morto venerdì scorso nel compound dell'azienda, situato a Bassora a diversi chilometri dal porto. Il corpo impiccato è stato scoperto da un operaio. La polizia irachena, in un primo momento, ha creduto che fosse un caso di suicidio e che l'uomo si fosse tolto la vita con un cavo elettrico. Successivamente, le indagini dei funzionari iracheni hanno messo in dubbio questa ipotesi e il ministero degli Interni iracheno ha deciso di istituire un comitato per fare piena luce sulla morte di Park. Il governo iracheno punta molto sulla costruzione del porto di Fao, uno dei progetti chiave per lo sviluppo delle infrastrutture nel paese. Quello di Park è il secondo decesso di un dirigente sudcoreano avvenuto in Iraq. L'anno scorso il direttore della STX, coinvolto nella costruzione di centrali elettriche e turbine in Iraq, era morto suicida.

Nel 2019 la compagnia di Seoul, Daewoo Engineering & Construction Co., una delle maggiori aziende di costruzioni in Corea del Sud, aveva ottenuto un incarico dal valore di oltre 70 milioni di dollari per la realizzazione delle strade di accesso al porto iracheno. In base a un accordo con la General Company for Ports of Iraq (GCPI), la Daewoo E&C dovrebbe costruire una strada lunga più di 14 chilometri entro il mese di maggio 2021. In seguito alla morte di Park, la Daewoo ha deciso di sospendere i lavori.

