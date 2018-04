Kim Jong-un blocca i test nucleari: non servono più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 22 Aprile 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2018 09:45

Con un vero e proprio colpo di scena, Kim Jong-un ha annunciato la sospensione dei test atomici e missilistici nordcoreani. Secondo quanto riferito dalla Kcna, il regime ha ormai conseguito una «grande vittoria», essendo riuscito a sviluppare la sua tecnologia atomica militare, e, dunque, «nessun esperimento nucleare né lancio di razzo a media gittata o intercontinentale è più necessario», a partire da ieri. L'agenzia di stampa ufficiale aggiunge che il sito di Punggye-ri (teatro di tutte e sei le esplosioni controllate portate a termine finora da Pyongyang) sarà smantellato «in maniera trasparente». Tutto ciò potrebbe preludere al via libera a ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, per andare incontro alla richiesta dell'Amministrazione statunitense di una de-nuclearizzazione «completa, verificabile e irreversibile» della Corea del nord.