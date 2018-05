Corea del Nord, il braccio destro di Kim sbarca negli Usa. In gioco il summit di Singapore

Martedì 29 Maggio 2018, 17:21 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 17:21

NEW YORK - Il braccio destro di Kim sbarca a New York. Kim Young Chol, di fatto numero due di Pyongyang e dintorni, è il più alto funzionario della Corea del Nord a mettere piede negli Stati Uniti dal lontano 2000. Al tempo era stata la volta del vice maresciallo Jo Myong Rok, accolto a Washington dall’allora presidente Bill Clinton. Oggi tocca invece al meno illustre dei due Kim e a darne notizia con il consueto tweet delle prime luci dell’alba è Donald Trump in persona.«Abbiamo messo insieme una grande squadra per i nostri negoziati con la Corea del Nord. Gli incontri relativi al Summit stanno avendo luogo in questo momento, e c’è dell’altro. Kim Young Chol, il vicepresidente della Corea del Nord, si sta dirigendo ora a New York. Una risposta concreta alla mia lettera, grazie!».Il «Summit», cui il tycoon concede l’iniziale maiuscola, è ovviamente quello di Singapore, tuttora in agenda per il 12 giugno nonostante le turbolenze diplomatiche.La lettera cui fa riferimento, invece, è quella scritta di suo pugno che, letta alla nazione pochi giorni fa dal segretario di Stato Mike Pompeo, sembrava aver cancellato l’appuntamento con la Storia.Parole di indisponibilità, ma al tempo stesso quasi romantiche, che erano suonate come un “no” orgoglioso di due amanti che in realtà si cercano. Il “no” di due leader al vertice di Paesi tecnicamente in guerra, ben consapevoli però del trionfo estetico che rappresenterebbe per entrambi un’eventuale stretta di mano immortalata dai fotografi di mezzo mondo.Ma il viaggio di Kim Young Chol è molto più di una mano tesa. È una prova concreta del fatto che tra Washington e Pyongyang esista un filo diretto potenzialmente in grado di riavvicinare la sfera occidentale a quella orientale.Un filo lunghissimo che potrebbe davvero arrivare fino a Singapore.